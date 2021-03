Sparta schudt RKC van zich af in dodelijk saai duel

Bij sommige voetbalduels is het geen schande dat er geen publiek bij aanwezig mag zijn. Sparta Rotterdam tegen RKC Waalwijk is zo'n duel. De thuisclub nam afstand door één van de sporadische kansen binnen te koppen en in blessuretijd werd het nog 2-0.

De eerste helft van de nummers twaalf en veertien van de eredivisie was het bekijken niet waard. Elk risico werd gemeden en door de vele lange ballen kwamen de beide defensies geen moment in de problemen.

Er was welgeteld één schot op doel. En bij dat schot stond Sparta-spits Lennart Thy ook nog eens buitenspel.

Primeur

Tom Beugelsdijk maakte er na de pauze met een kopbal uit een vrije trap van Laros Duarte 1-0 van en dat was zijn eerste treffer in Rotterdamse dienst. RKC was via Lennerd Daneels nog even dicht bij de 1-1 (hij schoot op aangeven van Vurnon Anita net over), maar dat was het wel qua wapenfeiten van de bezoekers. In blessuretijd profiteerde invaller Bryan Smeets nog van een onoplettendheid van Kostas Lamprou: 2-0.

Sparta komt door de zege op 30 punten en daarmee komt het linker rijtje enigszins in het zicht (nummer 9 Heracles Almelo heeft 35 punten). RKC Waalwijk blijft hangen in de degradatiezone; met 23 punten staat het slechts twee punten boven nummer 16 Willem II.