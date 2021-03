Ook Agüero draagt eindelijk zijn steentje bij aan successeizoen City

Tot vandaag, want in het uitduel met Fulham bepaalde hij de eindstand (0-3), met zijn eerste competitietreffer in bijna veertien maanden.

City speelde zonder onder anderen Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Raheem Sterling en Ilkay Gündogan, maar was wel de bovenliggende partij. Fulham, met Kenny Tete in de basis en Terence Kongolo op de bank, had voor de rust amper de bal.

In de tweede helft ging het ineens hard, want na een uur stond het 0-3. John Stones scoorde van dichtbij met een volley, Gabriel Jesus was trefzeker na gestuntel in de defensie van Fulham, voordat Agüero zijn moment pakte.

City speelt dinsdag in de Champions League tegen Borussia Mönchengladbach. De eerste wedstrijd werd al met 2-0 gewonnen door City.