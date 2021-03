Atlético komt niet tot scoren tegen tiental Getafe, Real wint pas laat

Na ruim een uur spelen leek er toch 0-1 op het scorebord te komen, maar voordat João Felix binnenkopte, was de bal de achterlijn gepasseerd. De VAR moest er ook aan te pas komen bij een overtreding van Allan Nyom. De scheidsrechter gaf hem in eerste instantie geel na een smerige overtreding, na tussenkomst van de VAR mocht hij vertrekken.

Sportief was het duel in Getafe niet, saai evenmin. De beste kansen waren voor Atlético. Een schot van Marcos Llorente viel voor de voeten van Moussa Dembélé, maar de Fransman had niet zijn beste dag en Getafe-doelman David Soria wel.

Zowel Atlético Madrid als Real Madrid kreeg het zaterdag niet cadeau in de Spaanse competitie. De koploper kwam zelfs niet tot scoren nadat Getafe in de 70ste minuut met een man minder verder moest (0-0). Eerder op de dag sloeg Real pas in blessuretijd toe tegen Elche (1-2).

Vier minuten later wees de arbiter naar de stip, in het zestienmetergebied van Atlético. Maar ook hier oordeelde de VAR anders. Atlético ging op zoek naar een treffer, maar nadat Luis Suarez op de paal had geschoten en Dembélé in de slotfase een droomkans naast had geknikt, bleef het bij 0-0.

Real wint in blessuretijd

Real Madrid kon tegen Elche voor rust de ban niet breken, ondanks een behoorlijk overwicht. Een goal van Nacho werd afgekeurd omdat er een overtreding van de verdediger aan voorafging. Daarna misten Karim Benzema, Casemiro en Vinicius kansen.

Doelman Thibaut Courtois hield Real na rust op de been bij een inzet van Guido Carillo, maar even later kopte Dani Calvo raak. Benzema maakte met een kopbal uit een pass van Luka Modric de 1-1.