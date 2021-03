Emmen doet zichzelf tekort in winderig Groningen: 1-1

In Groningen, waar het vooral in de tweede helft soms met bakken uit de lucht kwam en flink waaide, begon de ploeg van Dick Lukkien sterk aan het duel tegen de nummer zes van de eredivisie.

Glenn Bijl was de tweede die namens Emmen dicht bij de 1-0 was. Bij zijn eerste poging schoot hij nog voorlangs, maar even later was het wel raak. De verdediger nam een afvallende bal net buiten de zestien op zijn slof. Via Groningen-verdediger Daniël van Kaam verdween die vervolgens achter Padt, die aan de grond genageld stond.

Pas op slag van rust kreeg Groningen een eerste kansje via El Messaoudi, maar die werd niet benut. De ploeg van Danny Buijs moest halverwege de eerste helft bovendien verder zonder Ramon Lundqvist. De Zweedse middenvelder ging hard door zijn enkel en moest zich direct laten wisselen.