Engelse rugbyers winnen thriller tegen Fransen in zeslandentoernooi

De Engelse rugbyers hebben in het zeslandentoernooi een nipte thuiszege geboekt op Frankrijk. Dankzij een late try van Maro Itoje wonnen de Engelsen op Twickenham met 23-20.

In de spannende wedstrijd kwamen de nog ongeslagen Fransen op voorsprong via een try van Antoine Dupont. Mede dankzij een try van Anthony Watson en twee penaltygoals van Owen Farrell namen de Engelsen de leiding over, maar nog voor rust werd het na een try van Damian Penaud 13-17.

Door twee penaltygoals stond het daarna lang 16-20. De Fransen waren dicht bij hun eerste uitzege op Engeland in het zeslandentoernooi in zestien jaar, maar de try van Itoje gooide roet in het eten.

Wales op koers voor grand slam

Wales boekte een eenvoudige zege op Italië: 48-7. Het was de 31ste nederlaag op rij voor de Italianen, die in 2015 voor het laatst in het zeslandentoernooi wisten te winnen.

De Welshmen hebben nu vier keer gewonnen en als ze dat volgende week in Parijs tegen Frankrijk ook doen, dan voltooien ze het zogenaamde 'grand slam': alle wedstrijden in het zeslandentoernooi winnen.