Drie eigen goals doen het prachtige voetbal van AZ tegen Twente bijna vergeten

AZ heeft de druk weer bij PSV gelegd in de strijd om de tweede plaats in de eredivisie. FC Twente werd in Alkmaar met oogstrelend voetbal verslagen (4-1), al zal de wedstrijd vooral de boeken ingaan als die partij met het recordaantal eigen doelpunten.

Dario Dumic, onder druk van Myron Boadu. Joël Drommel, blunderend bij een lage vrije trap van Teun Koopmeiners. En Albert Gudmundsson, een aanvaller nota bene, die met al zijn goede bedoelingen om mee te verdedigen zijn eigen keeper Marco Bizot verschalkte.

Drie eigen goals dus, een evenaring van het aantal bij PSV-MVV (8-1) ruim 31 jaar geleden. Maar de wedstrijd van AZ tegen FC Twente bracht ook heel veel moois.

Onder het oog van bondscoach Frank de Boer speelde AZ met al zijn internationals een helft lang hogeschoolvoetbal. Combinaties over vele schijven, één keer raken; het kon niet op. Boadu duwde na zo'n schitterende aanval al na drie minuten de openingstreffer binnen, nummer twaalf alweer voor de spits die met de week gaat spelen.

Er had tijdens de pauze een veel hogere score op het bord kunnen staan dan 3-1, gezien de kansen die de Alkmaarders creëerden. Maar trainer Pascal Jansen zal tot zijn genoegen constateren dat het elftal het beste lijkt te bewaren voor de fase waarin de prijzen verdeeld worden.

Geklungel Drommel

Wat dat betreft bewijst Twente zich een slechte dienst, met zijn beste man even als zwakste schakel. Drommel, in de belangstelling van PSV en opgeroepen in de voorselectie van De Boer, toonde met geklungel op de lage bal van Koopmeiners weer eens zijn menselijke zwakte.

Het zal hem worden vergeven, de keeper die dit seizoen wedstrijden keepte waarin hij uitstraalde in geen honderd uur gepasseerd te worden. Maar nu moest hij na rust met hulp van routinier Wout Brama vooral de schade beperken.

Het bleef in een relatief matte tweede helft bij een rake schuiver van Koopmeiners en een afgekeurde goal van Stengs.