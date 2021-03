Kromowidjojo en Korstanje zwemmen Nederlands record op 50 meter vlinderslag

Ranomi Kromowidjojo en Nyls Korstanje hebben bij testwedstrijden een Nederlands record gezwommen op de 50 meter vlinderslag.

Kromowidjojo dook in het Amsterdamse Sloterparkbad met 25,24 onder het record van Marleen Veldhuis, dat sinds 2009 - toen zwemsters nog in snelle wedstrijdbadpakken zwommen - op 25,28 stond.

Korstanje scherpte in Eindhoven zijn eigen toptijd aan op de niet-olympische 50 vlinder: hij liet 23,20 noteren en dat was 0,12 sneller dan de tijd die hij in januari van dit jaar in Genève zwom.

Korstanje wil zich nog kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio op de 100 meter vlinderslag.