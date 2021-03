Honderden bij wake in Londen voor vermoorde Sarah Everard

De politie waarschuwde vooraf dat publieke samenkomsten niet mogen vanwege de coronaregels, en dat het zou leiden tot boetes tot 10.000 pond. Organisatoren in het hele land gelasten daarop de bijeenkomsten af, maar honderden mannen en vrouwen zijn toch naar de geïmproviseerde herdenkingsplek in een park in Zuid-Londen gekomen. Dat is vlak bij de plek waar Everard voor het laatst werd gezien.

Ze laten bloemen, brieven en tekeningen achter, terwijl agenten toekijken en de bloemen aannemen om neer te leggen. Sommige mensen riepen "shame on you" naar agenten.

Eerder vandaag kwam ook Kate, de vrouw van de Britse prins William, naar de herdenkingsplek. Het Britse koningshuis zegt in een verklaring dat zij erbij was "om haar respect te betuigen voor de familie en Sarah". Volgens het koningshuis "weet Kate hoe het was om 's avonds door Londen te lopen voordat ze getrouwd was".

Ook elders samenkomsten

Ook in andere steden kwamen mensen samen. Veel wakes zijn vanwege de coronabeperkingen echter afgelast en naar internet verplaatst. De groep Reclaim These Street, de organisator van de wake in het Londense park, heeft mensen gevraagd om vanavond een lichtje op te steken voor Everard "en alle vrouwen die zijn getroffen of omgekomen door geweld". Ook de Britse premier Johnson zegt dat hij een lichtje zal aansteken.

De dood van Everard maakt in Groot-Brittannië veel los en heeft geleid tot een debat over de veiligheid op straat voor vrouwen. De hoofdverdachte in de zaak is een politieagent van 48, die lid was van een team dat onder meer de ambtswoning van de premier beveiligt. Er is niets bekend over het motief.