Dramatische reeks thuisduels ADO Den Haag krijgt vervolg, Heracles is beter

Veel viel er niet te genieten voor rust en de kansen waren schaars. Rai Vloet schoot namens Heracles over en Vicente Besuijen van ADO was van afstand gevaarlijk (naast).

ADO Den Haag heeft voor de zestiende thuiswedstrijd op rij niet weten te winnen. Zaterdag was Heracles Almelo te sterk: 1-2. Door de zege van concurrent Willem II eerder op de dag, is ADO nu zes punten verwijderd van plaats zestien.

Tot overmaat van ramp werkte hij even later na een kopbal op de paal van Besuijen de bal in eigen doel. Sinan Bakis verzachtte de pijn met een schot uit de draai (en via de hak van Shaquille Pinas) waarna Vloet met een prachtige uithaal de Almeloërs de volle buit bezorgde.

Voor ADO een kleine ramp, want het verschil met WIllem II, dat de zestiende plaats bezet, groeit naar zes punten. Als ADO niet van de zeventiende plaats afkomt, is rechtstreekse degradatie een feit.

Lastig verhaal

Daar komt bij dat ADO de - op papier - meest eenvoudige wedstrijden al achter de rug heeft. Maar die werden allemaal niet in winst omgezet. Er werd achtereenvolgens niet gewonnen van concurrenten als VVV-Venlo (1-4), FC Emmen (0-0), Sparta Rotterdam (1-1) en RKC Waalwijk (0-0) en dan wordt het een lastig verhaal.