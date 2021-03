Weghorst sloopt dolend Schalke, koploper Bayern wint ruim in Bremen

Schalke 04 heeft nu echt een wonder nodig om volgend seizoen nog in de Bundesliga actief te zijn. Wout Weghorst had een groot aandeel in de zeventiende competitienederlaag (5-0) van de hekkensluiter, die zijn perspectief op een goede afloop van het seizoen verder zag vertroebelen.

Mainz, met Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius in de basis, won door een late treffer van Robin Quaison met 1-0 van Freiburg, waardoor Schalke met nog negen duels te gaan een kloof van elf punten moet dichten om barragewedstrijden af te dwingen.

Bij nummer drie Wolfsburg lukte het de ploeg van Dimitrios Grammozis, de vijfde trainer die Schalke dit seizoen al onder zijn hoede heeft, geen punten te sprokkelen. De ervaren Shkodran Mustafi, een van de winterse aanwinsten, vervulde voor rust met een eigen goal een negatieve hoofdrol. Daarna was het de beurt aan Weghorst.

Bekijk hieronder de stand boven- en onderin: