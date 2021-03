Primeur voor wereldkampioene Liensberger, Odermatt wint reuzenslalom

Katharine Liensberger heeft voor het eerst een wereldbekerwedstrijd gewonnen. De Oostenrijkse, die vorige maand verrassend wereldkampioene werd, was in Are de beste op de slalom.

Liensberger stond na de eerste run nog tweede, op 0,19 van Mikaela Shiffrin. Ze verpestte met haar sterke tweede run Shiffrins 26ste verjaardag. De Amerikaanse werd op 0,72 tweede.

Petra Vlhová (vrijdag in Are winnares, voor Liensberger) verknalde haar eerste run met een bijna val (27ste), maar won de tweede run en werd nog knap achtste.

De Slowaakse behield wel de koppositie in de wereldbeker algemeen en op de slalom, maar beslist is er nog niets. Volgende week is de wereldbekerfinale in Zwitserland.

Geweldige tweede run bezorgt Odermatt zege

Marco Odermatt won in Kranjska Gora de een na laatste reuzenslalom van het wereldbekerseizoen. De Zwitser, vierde na de eerste manche, excelleerde in de tweede run.