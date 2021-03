Black Lives Matter-protest loopt uit op rellen in Luik

In de Belgische stad Luik is een Black Lives Matter-protestactie ontaard in rellen. Volgens lokale media hebben 200 jonge relschoppers de betoging geïnfiltreerd en verplaatsen ze zich in kleine groepjes door de stad. De betogers hebben de confrontatie gezocht met de politie, waarbij minimaal één agent gewond is geraakt.

Toen een winkelcentrum met stenen werd bekogeld, greep de oproerpolitie in: