Willem II opnieuw slagvaardig, met een beetje geluk op cruciale momenten

Willem II blijft onder trainer Zeljko Petrovic uitstekend presteren. Door een zege op Heerenveen (3-1) hebben de Tilburgers weer zicht op rechtstreekse handhaving, met nog maar een punt achterstand op nummer vijftien VVV-Venlo.

Willem II was op eigen veld veel slagvaardiger dan de Friezen. En op cruciale momenten zat het de Tilburgers op zijn zachtst gezegd niet tegen.

Er zal bijvoorbeeld nog lang worden nagesproken over de 3-0 van Ché Nunnely, die Heerenveen met een rake rebound de genadeklap uitdeelde. Voorafgaand aan die goal leken de bezoekers namelijk 2-1 te maken, maar was het onduidelijk of de bal de lijn gepasseerd had voordat die via de onderkant van de lat werd weggewerkt.

Videobeelden maakten het mysterie er alleen maar groter op; het was centimeterwerk. Scheidsrechter Jeroen Manschot bleef bij zijn eerste ingeving. Geen 2-1 dus, maar 3-0.