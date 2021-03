Ziekenhuizen Tsjechië op omvallen door corona: 'We moeten al patiënten weigeren'

De covid-afdeling van het academisch ziekenhuis van Brno - Patrik Uhlir

Uitgeput personeel, een tekort aan bedden en almaar oplopende coronabesmettingen. Tsjechië beleeft de zwaarste week in de pandemie tot nu toe, zegt gezondheidsminister Blatny. Bij verschillende ziekenhuizen worden noodgedwongen patiënten geweigerd. Het land is al een tijdlang de coronabrandhaard van Europa. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners is in Tsjechië al weken zo'n vier tot vijf keer hoger dan het Europees gemiddelde. Ruim 23.000 mensen zijn overleden, op een bevolking van ruim 10 miljoen. Daar komen dagelijks zo'n 200 sterfgevallen bij.

De Tsjechische besmettingscijfers steken ver boven buurlanden en Nederland uit - NOS

Premier Babis waarschuwde twee weken geleden voor een 'Tsjechisch Bergamo'. Inmiddels doet de situatie in zijn land niet onder voor de situatie vorig jaar in de Italiaanse stad. In Bergamo begon de coronapandemie in Europa. Noodgrepen De Tsjechische overheid zet alles op alles om de zwaarbelaste ziekenhuizen te ontlasten. Daarbij krijgt ze hulp uit Europese landen: patiënten worden overgebracht naar Poolse ziekenhuizen. Duitsland, Kroatië en Zwitserland hebben eveneens bedden aangeboden. Het is onbekend of Praag ook Nederland om hulp heeft gevraagd.

Ultrastrenge lockdown na lang afwachten Sinds 1 maart kent Tsjechië zeer strenge coronamaatregelen. Mensen mogen zonder geldige reden hun huis niet meer uit en moeten in de eigen gemeente of het stadsdistrict blijven. FFP2-mondkapjes zijn in de bebouwde kom in de buitenlucht verplicht. Op een overtreding staat een boete van 400 euro. Volgens experts heeft de regering te laat op de tweede coronagolf gereageerd. Rond Kerstmis werden de maatregelen zelfs versoepeld. Waar in het begin van de pandemie 83 procent van de bevolking vertrouwen had in de regering, is dat volgens opinieonderzoek inmiddels gedaald tot 25 procent.

Er zijn meer noodgrepen: huisartsen en militairen worden ingezet in ziekenhuizen, medicijnen die nog in de klinische fase zitten worden gebruikt en sinds deze week geldt een werkplicht voor alle geneeskundestudenten. Iedereen die een medische opleiding aan een universiteit of hogeschool volgt, wordt dringend verzocht te helpen in de ziekenhuizen. Tweedejaarsstudent verpleegkundige Anna Kociánová (21) is een van hen. Naast haar opleiding aan de Kareluniversiteit in Praag werkt ze al een jaar vrijwillig in een ziekenhuis in het zuidoosten van de stad, sinds een half jaar werkt ze vooral met coronapatiënten. "Dat doen honderden studenten al maandenlang, om te voorkomen dat alles instort." Geen plaats voor patiënt met hartinfarct De situatie in haar ziekenhuis is penibel, zegt ze. "We hebben bijna geen bedden meer over. Onlangs kwam een patiënt met een hartinfarct binnen, maar bleken er geen operatiekamer en arts meer beschikbaar." De man moest vervolgens naar een ander ziekenhuis worden gebracht. "Een collega met twintig jaar ervaring zei dat ze dit nog nooit heeft meegemaakt." Het komt regelmatig voor dat mensen worden geweigerd die hulp nodig hebben. "Overigens weet ik niet hoe het met de patiënt en zijn hartinfarct is afgelopen."

Tweedejaarsstudent Anna Kociánová aan het werk in het UMC Vinohrady - Eigen foto

De studenten zijn hard nodig, laat een woordvoerder van het academische ziekenhuis in Brno weten. "Ze leren snel en ik moet toegeven: dit is voor hen een waardevolle ervaring." De hulp van studenten, huisartsen en iedere andere Tsjech met een medische achtergrond zorgt voor een strijdbare sfeer. "Iedereen doet z'n best om zoveel mogelijk zorg te leveren." Dat kan niet voorkomen dat het personeel uitgeput raakt. IC-artsen en -verpleegkundigen in Brno draaien shifts van twaalf uur, zowel dag- en nachtdiensten. Niemand werkt niemand minder dan vijf dagen per week. Op de IC zijn er drie à vier verpleegkundigen per zes patiënten, op de verpleegafdeling zijn er twee à drie verpleegkundigen per dertig patiënten. Noodtoestand Zeker twaalf ziekenhuizen hebben de noodtoestand uitgeroepen. In zo'n geval kan een ziekenhuis niet langer voldoen aan de normale standaarden, omdat de maximale capaciteit is bereikt. Internist Martin Straka, die de covidafdeling in Sokolov leidt, maakt dagelijks de keuze wie wel of niet geholpen kan worden. "Het is pragmatisch, zonder gevoel. Onze emoties hebben we al in januari uitgezet. Anders kun je geen triage doen." Hij is erg kritisch over premier Babis, die volgens hem veel te laat heeft gereageerd. "In plaats van naar experts luistert hij naar de wil van het volk. Terwijl de mensen al in groten getale bij hem zijn weggelopen." Aan het Tsjechische zorgsysteem ligt het niet, zegt Straka, omdat er voldoende capaciteit was. Sterker nog: "Als de ziekenhuizen eerder overbelast waren geraakt, dan had de politiek eerder gereageerd." De psychologische en fysieke grenzen van het personeel zijn bereikt. "We vragen iedereen die de coronaregels negeert te beseffen wie ze daarmee pijn doen", luidde de hartenkreet van een ziekenhuis in Príbram, dat op Facebook een foto deelde van een uitgeputte verpleegkundige.

