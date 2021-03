In Garderen is vanmiddag een scooterrijder om het leven gekomen.

De jongen probeerde net voor 15.00 uur een tractor met gierwagen in te halen op een smal weggetje, niet ver buiten het Gelderse dorp. Hij raakte daarbij in de berm, waarbij zijn scooter weggleed. Vervolgens reed de gierwagen over de jongen heen. Omroep Gelderland meldt dat de jongen waarschijnlijk direct is overleden.

De politie doet nog onderzoek. De tractorchauffeur heeft op het politiebureau een verklaring afgelegd.