Toezichthouder: werkwijze Belastingdienst discriminerend en onrechtmatig

Een door de toeslagenaffaire gedupeerde ouder in gesprek met staatssecretaris Van Huffelen - ANP

De afdeling Toeslagen van de Belastingdienst heeft in strijd met de wet en op discriminerende wijze jarenlang de dubbele nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag geregistreerd. Dit was onbehoorlijk en een zware overtreding van de privacywet. Dit concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een rapport dat is aangeboden aan staatssecretaris Van Huffelen van Financiën. De Belastingdienst had de gegevens over de dubbele nationaliteit al in 2014 moeten wissen. Maar in mei 2018 stonden in totaal nog 1,4 miljoen mensen met een dubbele nationaliteit geregistreerd in de systemen van de Belastingdienst, stelt de toezichthouder.

Onrechtmatig De gegevens over de dubbele nationaliteit werden niet alleen gebruikt bij de beoordeling van een aanvraag van een kinderopvangtoeslag, maar ook bij de bestrijding van georganiseerde fraude en om te kijken of de aanvrager een "risico" vormde voor de Belastingdienst. "In alle gevallen - aanvragen beoordelen, fraude bestrijden en het risicosysteem - was de verwerking onrechtmatig. Anders gezegd: het mag absoluut niet", concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens. De Belastingdienst heeft onterecht onderscheid gemaakt op basis van nationaliteit en dat is discriminerend. Bij het beoordelen van het recht op kinderopvangtoeslag maakt het helemaal niet uit welke nationaliteit iemand heeft. "Het systeem was op een discriminerende manier ingericht en werd ook als zodanig gebruikt", zegt AP-voorzitter Wolfsen. De Belastingdienst verklaarde in 2017 geen gegevens over de dubbele nationaliteit te hebben, concludeert de AP: