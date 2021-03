Grote zorgen over personeelstekort bij Belgische politie na kraken Sky ECC

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever slaat alarm over een groot personeelstekort bij de politie. Vooral in de provincie Antwerpen ontbreekt het aan genoeg mankracht. Het tekort is zo groot dat De Wever betwijfelt of ten volle geprofiteerd kan worden van de berg aan bewijs die is vrijgekomen door het kraken van de versleutelde berichtendienst Sky ECC.

Deze week werd bekend dat door internationale samenwerking de politie ongeveer een miljard berichten heeft kunnen inzien die via Sky ECC door veelal criminelen zijn verstuurd. In België is op meer dan 200 plekken huiszoeking gedaan en al snel werden de eerste verdachten gearresteerd.

'Gevonden goud zal weer onder de grond verdwijnen'

De Wever spreekt van een mokerslag die is uitgedeeld aan de georganiseerde misdaad. Maar als er niet snel meer politiemensen bij komen, vreest hij dat veel criminelen er alsnog mee wegkomen. "Als wij niet per onmiddellijk extra mensen krijgen, betekent het dat de enorme goudschat die nu is blootgelegd niet gewonnen zal worden. Men zal er wel een aantal klompjes van kunnen binnenhalen, maar de rest zal weer onder de grond verdwijnen."

De provincie Antwerpen telt op dit moment veertig politieagenten die zich bezighouden met de aanpak van drugscriminaliteit. Dat moeten er volgens De Wever minstens 300 worden. De komende jaren is de Belgische overheid van plan zo'n 100 miljoen euro te steken in de werving van onder andere extra politiekrachten. De vraag is of het genoeg is.