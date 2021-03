Europese titel RS:X voor Badloe, zilver voor De Geus

Wereldkampioen Kiran Badloe heeft bij de EK in het Portugese Vilamoura ook de Europese windsurftitel veroverd in de olympische RS:X-klasse. Lilian de Geus, eveneens wereldkampioen, moest op het Algarvische water genoegen nemen met zilver.

De opdracht voor Badloe in de afsluitende medalrace was simpel: om de titel te pakken moest hij de Israëliër Ofek Elimelech achter te houden. Daarin slaagde de Almeerder glansrijk door de slotrace te winnen.

Goud voor Française Picon

De Geus had nog een theoretische kans op de titel. Dan moest ze de olympisch kampioene Charline Picon in de slotrace zes plaatsen voor blijven. Dat bleek te veel gevraagd. De Geus won weliswaar de medalrace, maar de Française Picon had aan de derde plaats genoeg voor goud.