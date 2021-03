Dubbelslag Pogacar in Tirreno-Adriatico, Van Aert is leiderstrui kwijt

Wout van Aert heeft na drie dagen zijn leiderstrui in Tirreno-Adriatico moeten afstaan. De Belg van Jumbo-Visma kon op de slotklim van de vierde etappe topfavoriet Tadej Pogacar niet volgen. De Sloveen greep ook de ritzege.

Al vroeg in de etappe ontsnapten Mads Würtz Schmidt en Mattia Bais uit het peloton. De Deen en de Italiaan kregen de zegen van het peloton en even later voegden Benjamin Thomas, Emil Vinjebo en Marco Canola zich bij het tweetal.

Pittige slotklim

De kopgroep van vijf kreeg op weg naar de slotklim naar Prati di Tivo een ruime voorsprong van ongeveer negen minuten. De Prati di Tivo is geen onbekende in Tirreno-Adriatico. In het verleden zegevierden onder anderen Vincenzo Nibali (2012) en Chris Froome (2013) op de pittige slotklim.