Zon, wind én zand: F1-teams tasten bij wintertest in Bahrein nog in het duister

"Teams strooien elkaar zand in de ogen. Niemand wil de concurrentie op ideeën brengen." Het is een cliché dat vaak van stal wordt gehaald in analyses over de traditionele wintertestdagen, waar de nieuwe Formule 1-auto's voor het eerst de baan op gaan. In winderig Bahrein klopt het cliché zelfs letterlijk: teams en coureurs worstelen met hitte, windvlagen en zandstormen.

"Het is lastig. Zeker geen ideale omstandigheden voor een F1-test. En het is al zo krap: we hebben maar drie dagen", zegt teambaas Franz Tost van AlphaTauri, het voormalige Toro Rosso. "Het is heel erg moeilijk de datastroom die de auto's elke ronde leveren te analyseren. Dit moeten we volgend jaar anders aanpakken."

De teambaas van coureurs Pierre Gasly en debutant Yuki Tsunoda voegt toe dat het alternatief ook geen gegarandeerd wondermiddel is. "We zijn gewend aan wintertests in Spanje, maar in Barcelona was het vaak erg koud. Ook daar ging veel tijd verloren door slecht weer. Er is zelfs een dag geschrapt door sneeuw."

Coronapandemie

Dat de Formule 1 is neergestreken in Bahrein is een gevolg van de coronapandemie. De koningsklasse van de autosport wilde in aanloop naar het seizoen de vluchten van het rondreizende circus beperken. De wintertest is daarom op exact dezelfde plek waar het seizoen eind deze maand wordt afgetrapt. Coureurs en team vertoeven de komende weken in het eilandstaatje in de Perzische golf. De traditionele seizoensopener in Australië is naar het najaar geschoven.