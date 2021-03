Lijsttrekkers in het NOS Jeugdjournaal: vaak oneens, maar we mogen elkaar wel

Je kan elkaars ideeën bestrijden, maar toch vrienden zijn. Of op zijn minst met elkaar door één deur kunnen. Dat was de boodschap van de zes lijsttrekkers in het verkiezingsdebat van het NOS Jeugdjournaal. De uitzending is vandaag opgenomen en wordt morgen uitgezonden.

"Vaak zijn we het niet eens, maar uiteindelijk mogen we elkaar", zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver op de vraag van een van de kinderen in de zaal. Anderen beamen dat, maar D66-lijstrekker Sigrid Kaag geeft de kinderen nog wel een boodschap mee. "Het is wel heel gezond om niet alleen vriendjes van het werk te hebben."

Kijk hier hoe dat gesprek verder ging (en hoe de lijsttrekkers bij elkaar afkeken tijdens een quiz):