Zeilsters Zegers en Berkhout juichen te vroeg: geen goud, maar zilver op WK

Zeilsters Afrodite Zegers en Lobke Berkhout hebben op de WK in Vilamoura (Portugal) zilver behaald in de olympische 470-klasse. Het zeilduo kwam in de medalrace als derde over de finish en dacht het goud te winnen, maar moest de wereldtitel toch aan het Spaanse duo Mas/Cantero laten. De Nederlandse vrouwen vielen elkaar bij binnenkomst in de armen, maar juichten dus te vroeg.

Na elf races waren er nog vier boten in de titelrace. Zegers/Berkhout, al verzekerd van de Olympische Spelen in Tokio, moest niet alleen Mas/Cantero twee posities achter zich houden, maar ook nog de Italiaanse en Britse boot in de gaten houden. Dat leek te lukken, Zegers/Berkhout werd derde achter Frankrijk en Polen, voor het Britse en Spaanse duo.

De Britse boot kreeg echter een straf, waarmee Mas en Cantero opschoven naar de vierde plaats en daarmee toch het goud opeisten. De Spaanse vrouwen hebben in het klassement daardoor één punt meer dan het Nederlandse duo.