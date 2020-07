Dijkstra (D66) komt met wet in voor 'waardig levenseinde', CU ontstemd

Na maanden vertraging heeft D66-Kamerlid Dijkstra vandaag haar initiatiefwetsvoorstel ingediend voor hulp aan ouderen die vinden dat hun leven voltooid is. Haar voorstel ligt principieel heel gevoelig bij de coalitiepartijen CDA en ChristenUnie. Dijkstra wil niet wachten tot na de verkiezingen, omdat ze het "aan onze kiezers verplicht is", zegt ze in een interview in het Algemeen Dagblad.

Dijkstra zei in januari al dat haar wetsvoorstel Waardig Levenseinde snel ingediend zou worden bij de Tweede Kamer. Vanwege de coronacrisis heeft ze ermee gewacht. "Dat vond ik ongepast."

Het D66-Kamerlid wil euthanasie mogelijk maken voor ouderen vanaf 75 jaar, die uitzichtloos en ondraaglijk lijden maar niet ernstig ziek zijn. "Er is een groep ouderen die het leven af vindt", zegt Dijkstra in het interview. "Ze zeggen: ik ga elke avond slapen met de hoop dat ik niet meer wakker wordt."

ChristenUnie-leider Segers noemt het "buitengewoon pijnlijk" dat Dijkstra nu dit wetsvoorstel indient, ook omdat ouderen door corona zich al extra kwetsbaar voelen. Segers denkt dat het wetsvoorstel bij veel ouderen nu tot grotere onzekerheid en meer angst leidt. "Het mag duidelijk zijn dat dit voor de ChristenUnie een onbegaanbare weg is."

Doodswens

Over euthanasie onder strikte voorwaarden bij een voltooid leven, wordt al jaren gepraat. D66 had het graag in deze kabinetsperiode willen regelen, maar dat stuitte op groot verzet bij de christelijke partijen CDA en ChristenUnie. Er werd een onderzoek ingesteld en daarvan luidde in januari de conclusie dat een relatief kleine groep van ruim tienduizend 55-plussers die niet ernstig ziek zijn een doodswens hebben.

Het rapport was voor Dijkstra reden om te zeggen dat ze verder zou gaan met haar initiatiefwet, hoewel dat gevoelig ligt bij haar christelijke coalitiepartners. CDA en ChristenUnie vonden dat het rapport juist aantoonde dat er maar een kleine groep ouderen is met een doodswens. De twee partijen vinden dat je deze ouderen juist moet helpen om hun situatie te verbeteren. De CU noemt het heel wrang dat D66 onderzoeken in de wind slaat en doorgaat met een "wetsvoorstel voor een zelfdodingspil".

Dijkstra begrijpt de weerstand bij de coalitiepartners, zegt ze in het interview, en erkent dat het om een kleine groep gaat.

Niet doorduwen

Het is nog maar de vraag of het lukt om het wetsvoorstel voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar behandeld te krijgen. "De kans is inderdaad klein, maar misschien moet je het ook niet willen", zegt ze. "Zo'n principieel onderwerp vergt een uitgebreide behandeling. Dat wil ik niet doorduwen."