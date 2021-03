Roglic wint met groot machtsvertoon ook zevende etappe Parijs-Nice

Roglic haalt vlak voor de finish vluchter Mäder bij en wint de etappe - NOS

Primoz Roglic heeft met groot machtsvertoon ook de zevende etappe van Parijs-Nice op zijn naam geschreven. Met zijn derde ritzege heeft de kopman van Jumbo-Visma ook zijn voorsprong in het algemeen klassement vergroot tot 52 seconden. Vanwege de strenge coronamaatregelen startten de renners zaterdag niet in Nice maar in Le Broc, twintig kilometer noordelijker. De etappe was ook flink korter dan gepland, namelijk nog slechts 119 kilometer. Grote kopgroep De zevende etappe, met aankomst op de berg La Colmiane, werd vooraf bestempeld als de koninginnenrit van de 'koers naar de zon'. De eerste klim van de dag, van de tweede categorie, ging het peloton nog gezamenlijk over, maar niet veel later ontstond een kopgroep, met daarin onder anderen Aleksej Loetsenko, Thomas De Gendt en sprinter Sam Bennett. Ook Mads Pedersen probeerde de oversteek naar de in totaal dertien vluchters te maken, maar de Deense wereldkampioen van 2019 kon de kloof niet dichten.

Met enkel de slotklim nog voor de boeg, had de inmiddels afgeslankte kopgroep nog een voorsprong van een minuut, maar de groep met favorieten raapte stuk voor stuk de vluchters op. Gino Mäder en Neilson Powless hielden het langst stand. De 24-jarige Zwitser probeerde ook zijn Amerikaanse leeftijdsgenoot nog te lossen en na een aantal pogingen lukte dat. Met nog vijf kilometer te gaan reed Mäder, die vorig jaar in de Vuelta zijn debuut maakte in een grote ronde, solo op kop.

Opnieuw geen finish in Nice Parijs-Nice finisht dit jaar voor de tweede keer op rij niet in Nice. De Franse kustplaats is uit de route gehaald op verzoek van de burgemeester. Hij wilde de binnenstad niet op slot gooien voor de koers, juist nu de inwoners van de stad na een strenge lockdown dit weekeinde weer naar buiten mogen. De slotrit is in zijn geheel verschoven naar het noorden. De start is in Le Plan du Var en de finish ligt 92 kilometer verderop in Levens. Vorig jaar kon Parijs-Nice ook al niet op de Promenade des Anglais eindigen. De organisatie besloot toen om de slotetappe te schrappen vanwege de coronaperikelen.

Met Steven Kruijswijk op kop liep de voorsprong van de jonge Zwitser snel terug en toen het kopwerk van de Nederlander erop zat, ging Roglic zelf in de aanval. Mäder leek het te gaan redden, maar strandde in het zicht van de haven, toen de 31-jarige Sloveen hard onderdoor kwam. Bijna een minuut voorsprong Met nog één etappe voor de boeg heeft Roglic een geruststellende voorsprong van 52 seconden op nummer twee Maximilian Schachmann, die vorig jaar zegevierde in Parijs-Nice. Nummer drie Alexandr Vlasov kijkt tegen een achterstand van 1.11 aan. "De ploeg heeft heel, heel hard gewerkt", zei Roglic na afloop. "Op het einde dacht ik: waarom niet? Ik had de kans om voor de ritzege te gaan, dus dat deed ik. Het was heel 'close'. Gelukkig lukte het om Mäder vlak voor de finish te passeren. Nee, ik denk nog niet aan de eindzege. Het wordt zondag weer een zware en uitdagende etappe. Ik moet er voor rijden."