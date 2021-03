Willem II en Heerenveen trappen straks af • Sneijder ontkent accommodatieverbod

George Cox draagt inmiddels al meer dan anderhalf jaar het shirt van Fortuna Sittard. De Engelsman, die bij de Limburgers als linksback speelt, werd in 2019 eerst gehuurd van Brighton & Hove Albion, waarna hij in 2020 definitief werd vastgelegd door Fortuna. Hij voelt zich op zijn plek in Nederland.

"Voor mij is het een goede stap geweest, ik pas fysiek beter in de eredivisie", zegt Cox. "Daarbij wordt er hier voetballend meer van je gevraagd als linksachter."