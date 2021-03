Russische politie pakt 200 mensen op bij bijeenkomst oppositie

In Moskou zijn zeker 200 mensen opgepakt bij een bijeenkomst van politici van de Russische oppositie. Volgens protestmonitorgroep OVD-Info worden de arrestanten ervan beschuldigd banden te hebben met een ongewenste organisatie.

Het forum stond gepland voor vandaag en morgen. Het moest een bijeenkomst worden van onafhankelijke gemeenteraadsleden uit het hele land, maar de politie viel het gebouw al bij het begin van de bijeenkomst binnen. Volgens de politie werd er ingegrepen omdat de aanwezigen zich niet hielden aan de coronaregels.

Een van de politici schreef op twitter: "De politie kwam naar het forum van gemeentelijke afgevaardigden in Moskou. Er zijn hier 150 mensen uit het hele land. Iedereen wordt vastgehouden. Ik bedoel, iedereen."

De bijeenkomst werd georganiseerd door de directeur van Open Rusland, een in Groot-Brittannië gevestigde beweging die is opgericht door de voormalige olie-tycoon en Poetin-criticus Michail Chodorkovski, die sinds een detentie van acht jaar in het buitenland woont.

De beweging behoort tot de dertig groepen die Rusland in 2015 heeft verboden. Volgens Rusland is het verbod nodig voor de nationale veiligheid, volgens mensenrechtenadvocaten wordt het verbod gebruikt om leden van het maatschappelijk middenveld onder druk te zetten.