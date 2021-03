Ministerie van Financiën: deze wetten en regels overtrad de Belastingdienst

In antwoord op Kamervragen heeft het ministerie van Financiën een overzicht gestuurd van wetten waar de Belastingdienst zich de afgelopen zeven jaar niet aan heeft gehouden. De brief van 11 pagina's bevat een greep uit gevallen die in strijd zijn met de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, schrijven de staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen. Het is geen compleet overzicht.

De brief vloeit voort uit een motie van CDA-Kamerlid Omtzigt.

De voorbeelden in de Kamerbrief gaan onder meer om het achterhouden van stukken of het te laat verstrekken van stukken aan burgers of rechters. Ook wordt beschreven hoe het ouders onnodig moeilijk wordt gemaakt om hun recht op een toeslag aan te tonen. Het Ministerie van Financiën stelt dat de Belastingdienst in het algemeen handelt volgens wet- en regelgeving, maar dat dit "helaas niet altijd het geval is geweest".

Opsomming

De zaken die in de brief worden genoemd zijn al eerder aan bod zijn gekomen, onder meer in debatten in de Tweede Kamer. Het overzicht van de overtredingen is nieuw. "Een ernstige en lange lijst", zegt advocaat Eva González Perez. En: "Niet nieuw, wel schokkend." Zij ondersteunt sinds 2014 gedupeerde ouders van de kindertoeslagaffaire.

De brief bevat onder meer een "niet-limitatieve opsomming" van situaties waarin de Belastingdienst zich niet aan de wet en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur gehouden heeft. "Dat betekent dat er nog meer is of nog aan zit te komen over wat de Belastingdienst heeft gedaan of doet in strijd met de wet", zegt González Perez. "Er staat dus nog steeds geen streep onder."

Ruim zes jaar ondervond de advocaat naar eigen zeggen geregeld dat de fiscus zich niet aan de regels hield. "Het recht werd niet gehanteerd. Deze lijst bevat alles waar ze de afgelopen jaren schriftelijk op zijn gewezen. Niks onthullends dus: het zijn de media en politici die hier al jaren mee bezig zijn. Het is een constante graafmachine in documenten en het naar buiten brengen daarvan."

Pieter Omtzigt reageert op Twitter op de brief. Hij noemt het "dwingend leesvoer om het gebrek aan rechtsstatelijkheid te begrijpen".