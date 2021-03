Moord Sarah Everard maakt veel los onder vrouwen: 'Dit had mij ook kunnen overkomen'

Ze wandelde rond 21.30 uur na een bezoek aan een vriendin terug naar huis. Maar thuis kwam ze niet. Sarah Everard (33) werd ontvoerd en vermoord. Het lichaam van de Britse vrouw werd teruggevonden in een bos ten oosten van Londen.

"Het verhaal is in zekere zin te vergelijken met het verhaal van Anne Faber in Nederland en maakt heel veel los", zegt correspondent Tim de Wit in het NPO Radio 1-radioprogramma Nieuws en Co. "Het gevoel dat leeft onder veel vrouwen is: dit had mij ook kunnen overkomen. En het bevestigt dat het 's avonds op straat helemaal niet zo veilig is. Het gebeurde in een keurige wijk die niet bekendstaat als onveilig. Door de strenge lockdownmaatregelen is er niemand op straat en dat vergroot het gevoel van onveiligheid."

De hoofdverdachte is een politieagent van 48. Hij was lid van een team dat onder meer de ambtswoning van de premier beveiligt. "Dat maakt het verhaal nog vreemder, dat nota bene een politieman de hoofdverdachte is", aldus De Wit.