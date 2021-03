Theaters herdenken een jaar corona met 'geheim verbond' Wit Konijn Rood Konijn

Want hoewel het successtuk wereldwijd al meer dan duizend keer is opgevoerd, is online weinig tot niets over de inhoud te vinden. Dam: "Het is een soort geheim verbond waar iedereen zich aan heeft gehouden. Ik had Hans Kesting, die het stuk een paar jaar geleden heeft gespeeld, gevraagd om tips. Hij moest lachen en zei: 'Lieve schat, ik ga helemaal niets zeggen'."

Om echt helemaal onbevangen het podium op te stappen mogen de toneelspelers het stuk zelfs niet online opzoeken. Een regel die actrice Nhung Dam, die het stuk in schouwburg Het Park in Hoorn speelt, een beetje in de wind heeft geslagen. "Ik heb het stiekem wel gegoogeld, maar het leverde niet veel op."

Het bijzondere aan het stuk is dat alle acteurs en actrices tot vanavond geen idee hebben waar het verhaal over gaat. Op het podium krijgen ze een verzegelde envelop met de monoloog in hun handen gedrukt. Vervolgens moeten ze ter plekke en zonder voorbereiding de avond vullen. Geen repetities, aanwijzingen van regisseurs of teksten uit je hoofd leren.

In meer dan dertig landen wordt het stuk uit 2010 van de Iraanse theatermaker Nassim Soleimanpour vanavond om 20.00 uur opgevoerd. Alleen al in Nederland doen veertig theaters mee, alle opvoeringen zijn via een livestream te bekijken.

Het is bewezen dat het goed is voor de mens om mooie dingen te zien: theater, musea, kunst. Het wordt onderschat hoe belangrijk dat is voor het welzijn van de mens.

Om aan de coronaregels te voldoen kunnen de voorstellingen niet voor volle zalen plaatsvinden, maar 'bezoekers' kunnen vanuit hun huiskamer via een livestream de show volgen. Dat zorgt natuurlijk voor een andere ervaring, maar actrice Sytske van der Ster, die het stuk in het Muiderslot in Muiden speelt, denkt dat de livestream een passende sfeer creëert. "Juist omdat de hele opzet is dat je even stilstaat bij het feit dat de theaters al een jaar dicht zijn door corona."

Want hoewel het voor de toneelspelers vreugdevol is dat ze na een lange pauze weer op een podium staan, is het jubileum zelf niets feestelijks. De sector lijdt zwaar onder de coronacrisis, zien ook Dam en Van der Ster. "Cultuur wordt belangrijk gevonden, maar dan ook weer niet zo belangrijk dat de sector een zelfde soort steun als bijvoorbeeld de KLM krijgt", zegt Van der Ster.

Heel speciaal

Dam noemt de cultuursector in deze periode "veerkrachtig". "Maar ik heb in deze periode ook beseft dat ik in een sector werk die ondergesneeuwd wordt. Het is een sector waarin je je permanent moet verdedigen. Dat vind ik wel verdrietig."

Van der Ster: "Het is bewezen dat het goed is voor de mens om mooie dingen te zien: theater, musea, kunst. Het wordt onderschat hoe belangrijk het is voor het welzijn van de mens. Het is belangrijk om daarbij stil te staan, en vanavond doen we dat dus wereldwijd. Om daar een onderdeel van te zijn vind ik heel speciaal."