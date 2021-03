Minister De Jonge boos op 'vaccinvoordringer' Maarten van Rossem

"Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken", met die woorden heeft minister De Jonge van Volksgezondheid gereageerd op de mededeling dat Maarten van Rossem met een paar telefoontjes een coronavaccinatie voor zichzelf en zijn vrouw heeft geregeld bij de GGD.

Van Rossem is 77 en zou binnenkort aan de beurt zijn voor een prik, meldt RTV Utrecht.



De Jonge reageert geïrriteerd. "Egoïsme is wel het laatste wat we nu kunnen gebruiken. Dé manier waarop we met elkaar deze crisis te boven komen is sámen. Gelukkig dat de meeste mensen deugen. #netjesopjebeurt", stelt hij op twitter.

De Utrechtse historicus en tv-persoonlijkheid Van Rossem vertelt in zijn podcast op internet dat hij gewoon is gaan bellen met het afsprakennummer van de GGD, naar aanleiding van een tip van een kennis. Eerst kreeg hij bij de GGD te horen dat hij niet aan de beurt was, maar een paar telefoontjes later lukte het wel om een afspraak te maken. Binnenkort krijgen zijn vrouw en hij de eerste prik, eind april de tweede.

Het leuke van de zaak

Van Rossem zelf zegt in de podcast dat het verhaal vooral een voorbeeld is van de chaos bij de vaccinatielijn: "Je moet niet bellen als je 59 bent want dan maak je weinig kans. Maar laat u ook niet afschrikken door mensen die zeggen dat het nog niet kan. Want dan moet je gewoon een kwartier later bellen en dan krijg je iemand die zegt dat het wél kan. Dat is het leuke van de zaak."

Als Van Rossem niets had gedaan, had hij toch een uitnodiging gekregen, reageert een GGD-woordvoerder in De Telegraaf. De dienst noemt het "echt schandalig"' dat de historicus "lijkt te suggereren dat je kunt voordringen".