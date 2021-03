Via Fortuna Sittard wil linksback Cox alsnog de deur naar de Premier League openen

Fortuna-back Cox thuis in Nederland: 'Eredivisie past beter bij me dan Engels vechtvoetbal' - NOS

"Voor mij is het een goede stap geweest, ik pas fysiek beter in de eredivisie", zegt Cox. "Daarbij wordt er hier voetballend meer van je gevraagd als linksachter."

George Cox draagt inmiddels al meer dan anderhalf jaar het shirt van Fortuna Sittard. De Engelsman, die bij de Limburgers als linksback speelt, werd in 2019 eerst gehuurd van Brighton & Hove Albion, waarna hij in 2020 definitief werd vastgelegd door Fortuna. Hij voelt zich op zijn plek in Nederland.

Cox werd eerst verhuurd aan Northampton Town, dat uitkomt in de League Two, het vierde niveau van Engeland. Hij was niet te spreken over die competitie. "Het is net basketbal, in ieder geval geen voetbal... Het spel ging op en neer. Ik hou van mooi voetbal, daarbij was ik waarschijnlijk de kleinste speler van de competitie. Dan heb je er eigenlijk niet veel te zoeken."

Een succes werd het dan ook niet bij Northampton. Cox zocht zijn geluk, tot verbazing van velen, in Nederland. "De meeste spelers in Engeland hebben een soort arrogantie, ze willen niet naar het buitenland. De laatste jaren zijn er steeds meer voetballers die het wel doen en die succesvol zijn buiten Engeland. Voor mij was het ook een goede stap."