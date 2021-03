Harde wind velt bomen, veel teststraten GGD uit voorzorg dicht

Hagel, onweer en harde windstoten veroorzaken opnieuw overlast. Uit het hele land komen meldingen van omgewaaide bomen. Op de markt in Helmond woeien drie kramen kapot - en vlogen kratten met groente en fruit door de lucht. In Vlissingen, Nissewaard en Den Haag is een aantal coronatestlocaties uit voorzorg dicht. In Alkmaar en Middenmeer wordt vandaag niet gevaccineerd.

Het is de tweede keer deze week dat harde wind problemen oplevert. Donderdag viel er een dode, toen een wandelaar in Bemelen in Limburg onder een omgevallen boom terechtkwam. Het KNMI heeft voor vandaag code geel afgegeven en meldt dat in het hele land, met name bij buien, zware windstoten kunnen voorkomen. Code geel geldt tot 18.00 uur vanavond.

De weekmarkt in Helmond gaat door, ook al staat een aantal kooplui nu met een kapotte kraam. "Wij staan hier gewoon tot 15.00 uur vanmiddag", aldus een groenteman bij Omroep Brabant.

We staan hier gewoon

De testlocaties van de GGD in Vlissingen en in Zuidland (Nissewaard) zijn vandaag niet opengegaan. De GGD in Vlissingen had een vooruitziende blik, want aan het eind van de ochtend waaide een boom om, op een van de toegangswegen naar de testlocatie en het ziekenhuis in de Zeeuwse stad. Volgens Omroep Zeeland raakte niemand gewond. Het ziekenhuis is via een andere weg gewoon bereikbaar.

Ook de meeste testlocaties van GGD Haaglanden zijn vandaag dicht in verband met de harde windstoten. "We doen er alles aan om alle mensen die een afspraak hebben te bellen om een nieuwe afspraak in te plannen", zegt een woordvoerder tegen Omroep West. De drie vaccinatielocaties van de GGD in Den Haag zijn wel open.

1400 afspraken

De GGD Noord-Holland houdt vandaag de vaccinatielocaties in Alkmaar en Middenmeer, net als donderdag, dicht. Op beide plekken wordt geprikt in een grote tent. "De GGD betreurt het dat opnieuw tot sluiting is besloten. Temeer omdat een aantal mensen die voor vandaag staan ingepland ook al een afspraak hadden voor donderdag", zegt de GGD op de website. Op beide locaties stonden voor vandaag ruim 1400 afspraken gepland. De GGD probeert die te verplaatsen.

De teststraat op Schiphol is wel open. Daar zijn voorzorgsmaatregelen genomen, zegt een woordvoerder van de GGD Kennemerland bij NH Nieuws. "De netten zijn van het hek gehaald en alles wat los zat is vastgemaakt."