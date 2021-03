Voormalig waterpolobondscoach Ivo Trumbic (86) overleden

In de jaren zeventig van de vorige eeuw was Trumbic bondscoach van de Nederlandse mannenploeg. Oranje boekte onder zijn leiding veel progressie, met als hoogtepunt de bronzen medaille bij de Olympische Spelen van Montréal in 1976. Vier jaar later eindigde Oranje in Moskou als zesde.

Voormalig waterpolospeler en bondscoach Ivo Trumbic is vrijdag overleden. De Kroaat, die veel heeft betekend voor het Nederlandse waterpolo, is 86 jaar geworden.

In 1990 werd hij opnieuw bondscoach van het Nederlandse team, maar op de Spelen van 1992 in Barcelona figureerde Oranje. Trumbic werkte vervolgens ook nog voor AZ&PC Amersfoort, waar hij eerst coach en later technisch directeur was.

Olympisch kampioen

Als speler bereikte hij zijn absolute hoogtepunt op de Spelen van 1968, toen hij met Joegoslavië olympisch kampioen werd en zelf werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Vier jaar eerder had hij met Joegoslavië al een zilveren olympische medaille veroverd.

Sinds 2015 is Trumbic opgenomen in de internationale Swimming Hall of Fame en in 2018 benoemde de zwembond hem tot Lid van Verdienste van de KNZB.