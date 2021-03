Premier League hoopt op tienduizend fans in stadion bij slot competitie

Het lijkt nog ver weg, maar de organisatie van de Premier League heeft de hoop uitgesproken dat aan het einde van het seizoen weer toeschouwers op de tribunes van de Engelse voetbalstadions zitten. Vanwege de coronacrisis zijn de stadions al bijna een jaar leeg.

"De eerste stap is om op 23 mei, hopelijk met tienduizend fans erbij, ergens in het land de kampioensbeker uit te reiken", liet Richard Masters, directeur van de Premier League, weten. "Daarnaast is ons doel om vanaf de start van het nieuwe seizoen volle stadions te hebben. De routekaart van de overheid biedt ons die mogelijkheid."

Routekaart

De Britse overheid presenteerde vorige maand een routekaart waarmee de coronamaatregelen stap voor stap worden opgeheven. Volgens die routekaart zouden vanaf 17 mei weer maximaal tienduizend voetbalfans op de tribunes mogen plaatsnemen. "Er moet nog heel wat gebeuren voor dit mogelijk is, maar het is wel ons ultieme doel: de terugkeer naar volle stadions en een normale Premier League", aldus Masters.

De laatste speelronde van dit seizoen staat voor 23 mei op het programma.