America's Cup blijft spannend, gelijke stand tussen Nieuw-Zeeland en Italië (3-3)

In de strijd om de prestigieuze America's Cup blijven titelverdediger Nieuw-Zeeland en de Italiaanse uitdager Luna Rossa elkaar in evenwicht houden. Na de derde dag en zes races is de stand gelijk: 3-3.

De vijfde race voor de kust van Auckland werd met 18 seconden voorsprong gewonnen door het Italiaanse team. In de zesde race waren de Kiwi's sneller. Zij kwamen met 1 minuut en 41 seconden voorsprong over de finish. De Nederlander Carlo Huisman is net als in 2017 bemanningslid van de Nieuw-Zeelandse boot.

Start is belangrijk

De start speelt al de hele week een cruciale rol bij het winnen van een race. Het team dat als eerste over de startlijn komt, bereikt deze editie ook telkens als eerste de finish.

De America's Cup geldt als het oudste internationale sportevenement, de eerste editie was in 1851. Het team dat als eerste zeven races wint, ontvangt de prestigieuze trofee 'The Auld Mug'.

Zondag staan race 7 en 8 op het programma.