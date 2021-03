Campagneblog: 'Corona beïnvloedt een op vijf kiezers' • Rutte over gebroken beloftes

VVD-leider Rutte ontkent in Nieuwsuur dat zijn partij naar links is opgeschoven, wat hem in de uitzending werd toegeworpen door een teleurgestelde horecaondernemer die vroeger op de VVD stemde. Volgens hem was tien jaar Rutte heel slecht voor ondernemers. "Er zouden minder regels komen, maar die zijn juist verdubbeld. De btw-verhoging zou tijdelijk zijn, maar is er nog steeds. En u wilt zelfs het minimumloon verhogen. Straks mogen we weer open met allerlei beperkingen, maar ik moet nu al terugvorderingen betalen en dan straks ook nog een hoger minimumloon. Waarvan?"

Volgens Rutte is de Nederlander "gemiddeld genomen" centrumrechts en is de VVD ook niet naar links opgeschoven. Hij zei tegen de horecaondernemer dat de VVD het minimumloon inderdaad met 1 euro wil verhogen, maar dat dat wat hem betreft gepaard gaat met een middenstandskorting. "En we hebben 75 miljard uitgegeven om bedrijven te helpen in een hele moeilijke tijd. Dat konden we doen omdat we met elkaar zuinig zijn geweest de afgelopen jaren en dat geld niet, zoals links wilde, hebben uitgegeven."

In de verkiezingsuitzending van Nieuwsuur ging het ook over Ruttes aanpak van de coronacrisis en over zijn beloftes om meer 'blauw' op straat te brengen. Uit cijfers van Nieuwsuur blijkt dat er pas in 2025 meer agenten zijn dan toen er onder Rutte met de Nationale Politie werd gestart. Volgens de VVD-leider zelf komt dat doordat er bij de politie sprake is van twee "essentiële vraagstukken".

Dat zijn volgens hem de vergrijzing en het veranderde politiewerk, met onder andere een grotere rol voor cybercriminaliteit en verergerde ondermijnende criminaliteit:

Verder kwam nog de VVD-kieslijst ter sprake. In de top 20 staan negen voormalig politiek assistenten van de VVD. "Een soort supportersvereniging voor Mark Rutte," in de woorden van politiek verslaggever Arjan Noorlander, "met weinig ervaring in het echte leven". Maar volgens Rutte staan de VVD-kandidaten met hun voeten in de modder. "Het politieke ambt is ook een ambacht. En de meeste mensen gaan niet vanuit de schoolklas meteen naar politiek assistent. Ze hebben hiervoor ook allerlei andere dingen gedaan."

