Campagneblog: Acht partijen tekenen 'regenboogakkoord' • Omtzigt (CDA) hekelt campagne

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt noemt de verkiezingscampagne een circus en spelshow in een interview met de Leeuwarder Courant. De grote problemen blijven volgens hem onbesproken. Omtzigt hekelt de "debatten met spelregels en eierwekkertjes. Ik kan mij daar chagrijnig over maken. Het is een spelshow geworden. Het gaat alleen maar over platitudes als 'we willen 1 miljoen huizen bouwen'. Maar wat is er de afgelopen jaren dan gebeurd? De analyse ontbreekt."

De nummer 2 van de CDA kreeg landelijke bekendheid vanwege zijn rol bij het onthullen van de kinderopvangtoeslagaffaire. Hij vindt dat de lessen die daaruit zijn getrokken niet in de campagne aan bod komen. "Ik merk daar in deze campagne eerlijk gezegd geen meter van. In elke normale campagne zouden politieke partijen oplossingen op tafel leggen voor grote problemen. Hoe komen we uit de coronacrisis? Hoe gaan we de schuldenproblematiek oplossen? Wat doen we aan de verhouding overheid-burger?"

Volgens het Kamerlid is er de laatste tijd iets in hem 'geknapt'. "Ik ben vier jaar lang voorgelogen door het kabinet dat ik heb gesteund. Ja, halló. Dat is me niet in de koude kleren gaan zitten. Er is iets in mij geknapt wat nog niet is hersteld."