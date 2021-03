Botsingen bij Debat van het Zuiden over sneltesten, veestapel en uitsluiting PVV

Lijsttrekkers Ploumen (PvdA) en Hoekstra (CDA) zijn in het debat in Den Bosch in aanvaring gekomen over de toekomst van de veestapel. De stelling was: de veestapel in Brabant moet worden gehalveerd.

Daar is Ploumen voorstander van, met als belangrijkste argument dat het hier draait om de gezondheid van omwonenden. Ze stelt dat het CDA zich "heeft laten gijzelen door dreigboeren" en harde keuzes om de veestapel aan te pakken steeds ontloopt.

Hoekstra zei daarop dat het verhaal van PvdA'er "mooi klinkt en ingestudeerd is", maar dat het niet klopt. Daarop verhief Ploumen haar stem en zei ze: "Ingestudeerd?" De twee tegenstanders begonnen door elkaar te praten, waarop de presentatoren moesten ingrijpen.

De CDA'er vervolgde uiteindelijk dat de politiek "juist naast de boeren moet gaan staan. Het is geen oplossing om die bedrijven de grens over te jagen". Het is volgens hem beter om de problemen op te lossen en de boeren te compenseren.

Even later kwam Kaag (D66) aan het woord en die sprak Hoekstra aan op zijn woorden. "We gaan elkaar niet dingen aanmeten over ingestuurde teksten: iedereen hier bereidt zich goed voor."