Wekdienst 13/3: Debat van het Zuiden • Voetbal in de eredivisie

Wekdienst 13/3 - ANP / NOS

Goedemorgen! Het is het laatste campagneweekend voor de Tweede Kamerverkiezingen. De hoofdrolspelers zijn vanavond in Den Bosch voor een debat over de provincie Noord-Brabant. En in de eredivisie worden vijf wedstrijden gespeeld.

We beginnen met het weer. In de ochtenduren trekken pittige buien oostwaarts over ons land, waarbij hagel, onweer en zware windstoten mogelijk zijn. Ook later vallen dit soort pittige buien, maar tussendoor is ook de zon te zien. Met name langs de noordkust en op de Wadden waait het stevig, mogelijk dat het daar enige tijd tot stormkracht komt. De maxima liggen rond de 8 graden. In de avond wordt het rustiger.

Weerkaart 13/3 - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De hoofdrolspelers in de campagne zijn bij het Debat van het Zuiden in Den Bosch. De lijsttrekkers van de grootste partijen (VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en SP) zijn daarbij aanwezig. Het debat, georganiseerd door Omroep Brabant en de drie Brabantse dagbladen, start om 18.30 uur.

Vandaag wordt herdacht dat 80 jaar geleden vijftien leden van de eerste verzetsgroep de Geuzen door de Duitsers werden gefusilleerd. Als eerbetoon spelen de stadsbeiaardiers van Dordrecht en Vlaardingen psalm 43.

En in de eredivisie wordt weer gevoetbald. Om 16.30 uur speelt Willem II tegen SC Heerenveen, om 18.45 uur trapt ADO thuis af tegen Heracles. Om 20.00 uur is het de beurt aan AZ-FC Twente en FC Groningen-Emmen en om 21.00 uur begint Sparta-RKC Waalwijk. Wat heb je gemist? Reisorganisatie Corendon heeft toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) laten weten zonder een voucherfonds niet in staat te zijn om coronavouchers tijdig uit te betalen. De toezichthouder zegt dat het uitbetalen verplicht is. Sinds 16 maart vorig jaar zetten reisorganisaties geannuleerde reizen van consumenten om in vouchers. Zo'n tegoedbon geeft de reiziger recht op een nieuwe reis of, na verloop van tijd, geldteruggave. Reisorganisaties zijn verplicht om binnen een jaar min een dag geld uit te keren. Maandag is voor de eerste tegoedbonnen de uiterste terugbetaaldatum aangebroken. Ander nieuws uit de nacht 'Kinderartsen willen minder diepe neustest voor kinderen': Ze zeggen dat er in het buitenland genoeg bewijs is dat een korter stokje ook prima werkt.

Britse agent aangeklaagd voor ontvoering en moord Sarah Everard: De zaak heeft in het Verenigd Koninkrijk tot veel woede geleid. Er is een debat opgelaaid over geweld tegen vrouwen.

'Investeerders kochten afgelopen jaar meeste woningen ooit': Van de woningen in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam werd 34 procent verkocht aan mensen die er zelf niet gingen wonen. En dan nog even dit: De uitreiking van de belangrijkste Franse filmprijzen, de Césars, stond gisteravond in het teken van frustratie over de lockdown. Grote namen uit de Franse filmwereld spraken zich op het podium uit tegen de maandenlange sluiting van de cultuursector. Zo kleedde actrice Corinne Masiero zich uit. Ze was er om de prijs uit te reiken voor beste kostuumontwerp. Op haar lichaam stond geschreven: "Geen cultuur, geen toekomst". Anderen gebruikten het podium om de regering te confronteren met het besluit om bioscopen gesloten te houden, ook al zijn de meeste andere bedrijven heropend. Op de rug van Masiero stond geschreven: "Geef ons de kunst terug, Jean", gericht aan premier Jean Castex:

"Geef ons kunst terug, Jean", stond op de rug van Corinne Masiero - AFP