Corendon waarschuwt: 'Zonder fonds betalen we geen vouchers terug'

Reisorganisatie Corendon heeft toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) laten weten zonder een voucherfonds niet in staat te zijn om coronavouchers tijdig uit te betalen. De toezichthouder zegt dat het uitbetalen verplicht is.

Sinds 16 maart vorig jaar zetten reisorganisaties geannuleerde reizen van consumenten om in vouchers. Zo'n tegoedbon geeft de reiziger recht op een nieuwe reis of, na verloop van tijd, geldteruggave. Reisorganisaties zijn verplicht om uiterlijk binnen een jaar min een dag geld uit te keren. Maandag is voor de eerste tegoedbonnen de uiterste terugbetaaldatum aangebroken.

Om kwakkelende reisorganisaties met de teruggave te helpen, beloofde het kabinet in december een zogeheten voucherfonds. Organisaties die niet voldoende geld in kas hebben om hun klanten terug te betalen, kunnen aanspraak maken op het fonds van 400 miljoen euro. Maar het voucherfonds is er nog niet. Dat ligt op dit moment nog ter goedkeuring bij de Europese Commissie.

Dramatisch jaar

"Het is heel vervelend dat dat fonds vertraagd is", zegt Corendon-directeur Steven van der Heijden. "We hebben een ongelooflijk dramatisch jaar. We hebben al voor 15 miljoen euro aan vouchers terugbetaald, maar we kunnen hier pas mee doorgaan als het voucherfonds operationeel is. Want wat niet kan, kan gewoon niet."

Corendon gaat er dan ook van uit dat de toezichthouder niet gaat handhaven op de verplichting tot het fonds er is. "Het zou wel heel wonderlijk zijn als de ene tak van de overheid gaat handhaven, terwijl de andere tak van de overheid de reden is dat het fonds er nog niet is", zegt Van der Heijden.