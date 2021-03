Vijf EU-landen klagen over vaccinverdeling • Enkele testlocaties gesloten vanwege wind

Maastricht Aachen Airport heeft vorig jaar een winst behaald van een miljoen euro. Het is de enige Nederlandse luchthaven die in het coronajaar zwarte cijfers boekte. Directeur Jos Roeven zegt tegen de regionale omroep 1limburg dat de winst "bijna exclusief te danken is aan vrachtvluchten".

Net als op alle andere vliegvelden daalde ook hier het aantal passagiersvluchten vanwege de pandemie. "We zijn het enige vrachtvliegveld van Nederland", zegt Roeven tegen de omroep. "Natuurlijk wordt er veel vracht via Schiphol vervoerd, maar dat is maar een heel klein percentage op het geheel. Schiphol is toch een echte passagiersluchthaven. En zoals we allemaal weten, heeft het passagiersvervoer in 2020 erg onder druk gestaan."

"Het vrachtvervoer op Maastricht is vorig jaar enorm toegenomen, met 22 procent. Als dat niet het geval was geweest, dan hadden we toch echt wel de passagiersinkomsten gemist", zegt Roeven.