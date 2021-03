Minder coronatests bij proef Dronten dan verwacht • Enkele testlocaties gesloten vanwege wind

In de gemeente Dronten hebben zich veel minder inwoners laten testen dan waarop vooraf was gerekend. Tot afgelopen woensdag zijn ruim 14.000 coronatests afgenomen als onderdeel van een proef waarbij iedereen, met of zonder klachten, uitgenodigd is zich te laten testen.

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkent dat dit minder is dan verwacht, zo zei hij volgens Omroep Flevoland bij een bezoek aan de testlocatie in sporthal 't Dok.

De sporthal is sinds 10 februari één van de vier grootschalige testlocaties in Nederland waar de proef wordt gehouden. Dat duurt nog tot en met 21 maart. Dat het er tot nu toe maar 14.000 mensen zijn opgekomen, is volgens minister De Jonge "lager dan de inzet was. We zullen dus na afloop goed moeten evalueren wat het effect is geweest op de infectieziektebestrijding."

Tegelijk nuanceert de minister: "Je kunt ook zeggen: er zijn wel 14.000 testen afgenomen, waarvan een groot aantal anders niet zou zijn afgenomen. Daardoor zijn er meer positieve gevallen in beeld gekomen. Die zijn eerder in quarantaine gegaan en hebben niet de gelegenheid gehad om anderen te besmetten. Dus dat het een succes is geweest, is zonder meer het geval, maar hoeveel kun je pas na afloop zeggen."

In de gemeente Dronten wonen ruim 40.000 mensen. In totaal zijn er 17.250 huishoudens uitgenodigd. Zelfs als dat eenpersoonshuishoudens zouden zijn, konden er in theorie ruim 51.000 tests worden afgenomen. Iedereen mocht drie testen laten afnemen.