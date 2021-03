'Kinderartsen willen minder diepe neustest' • 100 miljoen coronavaccins toegediend in VS

Kinderartsen willen dat bij een coronaneustest voor kinderen een korter stokje wordt gebruikt. Ze zeggen in het AD dat er in het buitenland genoeg bewijs is dat een korter stokje ook prima werkt.

Volgens de artsen zijn de testen een stuk minder belastend. Ook zou de langere wattenstaaf kinderen afschrikken. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde adviseert daarom artsen in alle ziekenhuizen de minder belastende test te gebruiken.

Het buitenland heeft volgens de krant al ervaring met zo'n kortere versie. In Oostenrijk testen alle basisschoolleerlingen er wekelijks mee. Ook in de Verenigde Staten is een diepe neustest niet verplicht.

In Nederland wordt het kortere stokje in de meeste GGD-teststraten nog niet gebruikt. In Breda zijn ondiepe sneltesten al wel de standaard, verklaart GGD West-Brabant. In Amsterdam wordt de methode nog onderzocht.