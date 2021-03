Enkele testlocaties gesloten vanwege wind • Minister De Jonge boos op Maarten van Rossem

Historicus Maarten van Rossem heeft zonder uitnodiging geregeld dat hij en zijn vrouw binnenkort gevaccineerd worden. Na een tip van een kennis belde de 77-jarige Van Rossem de afsprakenlijn van de GGD.

In eerste instantie kreeg hij te horen dat zijn leeftijdsgroep nog niet aan de beurt was, vertelt hij in zijn eigen podcast. Een paar dagen later belde hij terug en zei een medewerker hem dat hij wel een afspraak voor een prik kon maken. Omdat hij het bsn-nummer van zijn vrouw niet bij de hand had, belde hij tien minuten later terug. De GGD-medewerker die hij toen aan de lijn kreeg, moest Van Rossem echter opnieuw teleurstellen: 77-jarigen zijn nog niet aan de beurt.

Niet ontmoedigd belde Van Rossem weer wat later een vierde keer. En toen kreeg hij weer te horen dat hij wél een afspraak kon maken. Die zou echter zes weken op zich laten wachten in zijn woonplaats Utrecht. Daar ging Van Rossem niet mee akkoord. De medewerker keek toen of er in Houten sneller plek was. Dat was niet het geval. Maar in Driebergen was over twee weken plek. Eind april volgt de tweede prik.

Volgens Van Rossem toont zijn relaas aan "wat voor waardeloze, totaal chaotische organisatie het eigenlijk is."

In een reactie tegen het AD noemt de koepelorganisatie van GGD's Van Rossems actie schandalig: "Wacht gewoon op je beurt, er is een volgorde". Tegelijkertijd wil de GGD niet erkennen dat hun telefonisten een fout hebben gemaakt: "Onze medewerkers controleren wanneer iemand belt het Burgerservicenummer. Dat koppelen ze aan de leeftijd van de persoon in kwestie. Als die leeftijdsgroep op basis van de vastgestelde volgorde aan de beurt is voor een prik, kan er een afspraak worden gemaakt."