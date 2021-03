Franse Oscars in teken van protest tegen sluiting van cultuursector

Actrice Corinne Masiero kleedde zich uit op het podium. Ze was daar om een prijs uit te reiken. Op haar lichaam stond geschreven: "Geen cultuur, geen toekomst". Ze wilde daarmee een steun in de rug geven aan collega's en mensen die achter de schermen werken. Op haar rug stond geschreven: "Geef ons kunst terug, Jean", gericht aan de Franse premier Jean Castex.

De uitreiking van de belangrijkste Franse filmprijzen, de Césars, stond gisteravond in het teken van frustratie over de lockdown. Grote namen uit de Franse filmwereld spraken zich op het podium uit tegen de maandenlange sluiting van de cultuursector.

Anderen gebruikten het podium om de regering te confronteren met het besluit om bioscopen gesloten te houden, ook al zijn de meeste andere bedrijven heropend.

Filmproducent Stephane Demoustier uitte zijn frustratie tijdens zijn overwinningspeech voor beste scenario voor de film La Fille au bracelet. "Mijn kinderen kunnen naar de Zara gaan, maar niet naar de bioscoop. Het is onbegrijpelijk", zei hij.

De 46ste editie van de Césars werd gehouden in de concertzaal Olympia in Parijs. Vanwege corona mochten alleen genomineerden in zaal zitten. De film "Adieu les cons" van regisseur Albert Dupontel kreeg de César voor beste film.