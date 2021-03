De Graafschap pakt periodetitel, NAC Breda ontsnapt aan gelijkspel

In de Keuken Kampioen Divisie heeft De Graafschap de derde periodetitel binnengesleept. Met enig geluk kopte Jasper van Heertum in de uitwedstrijd tegen Telstar in de blessuretijd de bevrijdende 1-2 binnen voor de Superboeren, die door de zege bovendien twee punten zijn ingelopen op koploper SC Cambuur.

De Graafschap was in alle opzichten de winnaar van de avond. In de strijd om de periodetitel mochten namelijk Cambuur, Go Ahead en NAC zich ook nog kansrijk rekenen. Cambuur en Go Ahead hielden elkaar op 0-0 en maakten daarmee zichzelf kansloos voor periodewinst.