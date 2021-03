Na jaren VVD nog steeds geen extra blauw op straat

Toen de Nationale Politie begon in 2012 (daarvoor was het niet één korps, maar meerdere regionale korpsen) waren er 52.140 agenten. Dat aantal daalde in de jaren erna, na een kleine stijging van 17 agenten in het eerste jaar, flink.

Dit terwijl de VVD het in campagnetijd altijd, ook nu, heeft over de noodzaak van meer 'blauw' op straat. Maar daar komt dus weinig van terecht, blijkt uit cijfers die Nieuwsuur heeft opgevraagd bij de politie.

Het aantal agenten is na tien jaar premierschap van Mark Rutte nog steeds niet toegenomen. Pas in 2025 zijn er, volgens de huidige prognoses, meer agenten dan toen de Nationale Politie onder Rutte startte.

Vier jaar geleden beloofde Rutte in Nieuwsuur dat de situatie bij de politie zou verbeteren. Maar het is er alleen maar nijpender op geworden, zegt agent Leen Spoor, die in 2017 ook al aan Rutte vertelde dat het water hem aan de lippen staat:

Uiteindelijk kwamen er weer agenten bij, maar niet zoveel als er eerder weggingen. Dit jaar is de operationele sterkte 50.741 agenten (inclusief aspiranten). Als de prognoses van de politie uitkomen zijn er pas in 2025 meer agenten dan in 2012.

Er is wel genoeg geld om meer agenten te betalen dan er nu zijn. Maar de politie heeft te maken met onderbezetting. Dat komt mede doordat er onder de kabinetten-Rutte bezuinigd is op de politieacademie. Het budget halveerde. Daardoor bleek het moeilijk om, toen die wens er weer was, genoeg extra mensen op te leiden.

In Nieuwsuur erkent Rutte fors te hebben bezuinigd, "helaas op alles", in 2010. "We zaten in een ernstige crisis. Sinds 2016, 2017 kunnen we weer investeren, ook in de politie. Dit kabinet trekt er weer veel geld voor uit. Daar willen we zeker mee doorgaan."

Nederlanders meer kwijt aan overheid

'Meer blauw op straat' is niet Ruttes enige gebroken belofte of mislukte voornemen. Zo is de lastendruk, het deel van je inkomen dat je afdraagt aan belastingen en sociale premies, tijdens Ruttes premierschap alleen maar gegroeid: van 35,0 naar 38,8 procent. Dat terwijl Rutte in 2010 nog campagne voerde met de tekst: "Een nog hogere belasting is voor de VVD onacceptabel."