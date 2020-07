Koning, koningin en prinsessen starten zomervakantie met fotosessie

De sessie verliep anders dan andere jaren. In verband met het coronavirus werden er minder fotografen toegelaten, zodat er voldoende afstand kon worden gehouden.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn vanmorgen met hun drie kinderen op de foto gegaan in de tuin bij paleis Huis ten Bosch. Dat gebeurt traditiegetrouw vlak voor de zomervakantie.

Koninklijke familie op de foto in de paleistuinen - NOS

De bedoeling was dat de koninklijke agenda dit jaar in het teken zou staan van de viering van 75 jaar bevrijding. Maar door corona werden vanaf maart meerdere staatsbezoeken afgezegd.

In februari was de laatste fotosessie van de koninklijke familie, toen op wintersport in het Oostenrijkse Lech.