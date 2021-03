Britse agent officieel aangeklaagd voor ontvoering en moord Sarah Everard

Een Britse agent is aangeklaagd voor de ontvoering en dood van Sarah Everard, die afgelopen week plotseling spoorloos verdween. De zaak heeft in het Verenigd Koninkrijk voor veel woede gezorgd en een debat opgelaaid over geweld tegen vrouwen.

De 48-jarige agent Wayne Couzens zal morgen worden voorgeleid. Het is vooralsnog onbekend of hij Everard kende. De agent was lid van een team dat parlementsgebouwen, ambassades en de ambtswoning van de premier beveiligt.

Eerder werd ook een vrouw gearresteerd vanwege het helpen bij de ontvoering, maar zij is op borgtocht vrijgelaten.

Het 33-jarige slachtoffer liep 's avonds in Londen alleen naar huis na een bezoek aan een vriendin. In de buurt van haar huis werd ze nog vastgelegd door een videocamera, maar daarna verdween ze. Dagen later werd een lichaam gevonden op anderhalf uur rijden van Londen. Vanavond stelde de politie vast dat het om de verdwenen Everard gaat.

Protest- en herdenkingsmars

Een stille tocht om de dood van Everard te herdenken is door de autoriteiten verboden, in verband met de geldende coronaregels. Met de mars wilden de organisatoren ook "de nacht terugveroveren" voor vrouwen. "Vrouwen zijn het probleem niet", aldus de activisten.

De organisatoren zeggen in overleg met de Londense politie op zoek te gaan naar een alternatieve manier om de vrouw te herdenken.

In het gebied waar lichaam werd gevonden zijn bloemen neergelegd: