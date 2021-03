'Investeerders kochten afgelopen jaar meeste woningen ooit'

Investeerders op de huizenmarkt hebben nog nooit zo veel woningen gekocht als in 2020. Dat meldt het consumentenprogramma Kassa van BNNVARA op basis van cijfers van het Kadaster. Van de woningen in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam werd 34 procent verkocht aan mensen die er zelf niet gingen wonen.

Van de circa 8 miljoen woningen in Nederland zijn er bijna 700.000 inmiddels in handen van particuliere investeerders, die ze vervolgens verhuren. Het kan dan gaan om een kleine investeerder die een of meerdere panden heeft waarin hij of zij zelf niet woont, maar ook om grote vastgoedfondsen uit binnen- en buitenland. Die verhuren tientallen, honderden of soms zelfs duizenden woningen.

Vooral in het laatste kwartaal van 2020 sloegen vastgoedinvesteerders toe, meldt het tv-programma. In Den Haag gingen 2500 te koop staande woningen naar particuliere beleggers. Dat is ruim de helft van het totale aantal verkochte huizen. Ook in Rotterdam (45 procent), Utrecht (40 procent) en Amsterdam (35 procent) liggen die percentages volgens Kassa fors hoger dan in een vergelijkbare periode vorig jaar.

Vermoedelijk zijn investeerders juist in het laatste kwartaal in actie gekomen omdat per 1 januari de overdrachtsbelasting voor particuliere beleggers is gestegen van 2 naar 8 procent.

Toch verwacht het Kadaster niet dat het aantal aankopen door particuliere beleggers dit jaar erg zal dalen. "Die verhoogde overdrachtsbelasting kunnen ze eventueel verwerken in een hogere huurprijs", zegt Paul de Vries van het Kadaster tegen Kassa. "Het toenemende aantal gekochte woningen in 2020 geeft aan dat particuliere beleggers nog wel vertrouwen hebben in de markt."

Ook buiten de Randstad

Het Kadaster ziet dat woningbeleggers ook steeds meer interesse hebben in panden buiten de Randstad. Procentueel gezien werden in Vaals (Limburg) de meeste huizen gekocht door particuliere investeerders. Ook Groningen, Almelo, Pekela (Groningen) en Sluis (Zeeland) waren in trek.

De koopjacht van investeerders baart deskundigen al langere tijd zorgen, onder meer omdat starters daardoor buiten de boot zouden vallen. Met name in grotere steden kunnen starters met een modaal inkomen nog nauwelijks aan een betaalbare koopwoning komen. Daarnaast zijn de huurprijzen hoog.

Ook de verlaging van de overdrachtsbelasting voor starters naar 0 procent werd begin dit jaar niet alom met gejuich ontvangen. De Rabobank en notarissen zeiden te verwachten dat het alleen maar zou leiden tot nog hogere huizenprijzen.

Woningtekort

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken komt Nederland ruim 330.000 huizen tekort. Uit onderzoeken blijkt dat kiezers de woningmarkt als een van de belangrijkste thema's beschouwen bij de Tweede Kamerverkiezingen.

De Tweede Kamer stemde afgelopen week in met een opkoopverbod, waardoor gemeenten gebieden kunnen aanwijzen waarbij een woningkoper minimaal een aantal jaar zelf in het huis moet wonen.